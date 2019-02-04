كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - برلمانية عن مقترح تعديل الدستور : أمر ضروري لمواكبة الأحداث والتطور

كتبت : انجي بيومي

علقت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، على مقترح تعديل الدستور، قائلة: "عايزة أطمن المواطنين، لأني حاسه بنوع من القلق، الديمقراطية في كل دولة تختلف عن الأخرى، الديمقراطية مش قص ولازق".

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الدستور عبارة عن خارطة طريق لتنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة، وتغيير الدستور لا يمكن أن يؤدي إلى هلع أو قلق، خاصة أن الدستور نص على آلية تعديله.

وتابعت أن الدستور حدث في فترة انتقاليه، وتعديله أمر ضروري لكي يواكب الأحداث وتطور المجتمع في الفترة الحالية، لافتة إلى السيد عمر موسى رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور الفترة الأخيرة، تحدث بأن الدستور في حاجة لتعديله.

ولفتت إلى أن الدستور يعدل في كل أنحاء العالم، فالصين قامت بتعديله أكثر من مره، وألمانيا قامت بتعديله عشرات المرات، واليابان تناقش تعديله لمواجهة التنمية والتطورات السياسية، وما يحدث في مصر من تعديل الدستور ليس غريبًا.