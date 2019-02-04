كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - استقالة مدرب الإفريقي التونسي بعد فضيحة مازيمبي

الإفريقي التونسي

أعلن المدير الفني لفريق الأفريقي التونسي، شهاب الليلي، استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة التاريخية على يد مازيمبي بطل الكونغو.

وتلقى الأفريقي خسارة تاريخية بنتيجة 8 دون رد بدوري أبطال إفريقيا لتكون النتيجة الأكبر في تاريخ دور المجموعات في البطولة.

وقال المدير الفني اليوم الأحد من خلال تصريحات إذاعية أنه قرر الاستقالة احترامًا لجماهير نادي باب جديد، مشددًا أنه يتحمل كامل المسؤولية.

ووجه المدرب الشكر لعناصر الفريق مؤكدًا أنهم قدموا أقصى ما لديهم وأن البعض منهم رفض الخروج من الملعب رغم تعرضه للإصابة مثل حمزة العقربي والذي تعرض للاغماء في مباراة مازيمبي.