كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - عامر حسين يكشف سر تأجيل مباراة القمة ليوم 30 مارس

عامر حسين

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، إن الأهلي سينهي كافة مبارياته المؤجلة الثلاثاء المقبل بمواجهة إنبي، مشيراً إلى أن تأجيل القمة إلى 30 مارس كان لمصلحة الزمالك.

وواصل في تصريحات لفضائية أون سبورت "الأهلي بعد إنهاء مؤجلاته لن يكون هناك ضغط، في المقابل سيخوض الزمالك مباراة كل أسبوع في الكونفدرالية".

وتابع "كان من الممكن أن أضع مباراة القمة 28 فبراير، لكن الزمالك سيواجه فريق بترو أتلتيكو في أنجولا 3 مارس".

وأضاف "حتى نهاية دور المجموعات في 17 مارس سيخوض الزمالك مواجهة أسبوعيا في الكونفدرالية بينما سيكون هناك وقت أمام الأهلي".

وختم "حرصا على الزمالك أجلنا مباراة القمة لما بعد معسكر المنتخب الذي يبدأ من 17 مارس إلى 26 مارس".