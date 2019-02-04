كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - عمرو أديب عن اكتشاف مقبرة أثرية بالأهرامات: البلد مليانة مساخيط

علق الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف مقبرة أثرية بجوار الأهرامات في الجيزة، بعد مداهمة قوات الأمن المكان المتحرى عنه بوجود بعض الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار، مؤكدًا: "فيه مصريين كتير بيدوروا على الذهب والاَثار".

وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن اندهاشه من ترك المصريين للعمل والتفرغ للتنقيب والبحث عن الذهب والآثار، لافتًا إلى أن هناك مافيا للبحث والتنقيب على الآثار في مصر، متسائلًا: كيف يعرف هؤلاء الناس أماكن وجود تلك الاَثار تحت منازلهم؟.

وتابع:"البلد مليانة مساخيط..مليانه آثار احنا عايزين دهب وغاز وبترول ومياه كفاية اَثار".

وكشف العميد يوسف مختار، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية داخل منزل بجوار الأهرامات.

وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكان المتحرى عنه بوجود بعض الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار، وأن "هانى. أ. ب" 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة)، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) باستهداف مسكن المأذون وتفتيشه.

من جانبه أضاف المقدم إسلام ياسين الضابط بالإدارة، أن الحفر على عمق 6 أمتار وتوصل إلى مقبرة كاملة ونقوش بالجدران ومجموعة من التماثيل الجدارية "رجلين وسيدة".

وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين الأولى: بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 1،5م يصل لممر مُستعرض طوله 1،5م تقريبًا يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م×2،5م تقريبًا، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت في الصخر غير مكتمل.

الثانية: على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 4م تقريبًا يؤدي لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود إناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

علق الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف مقبرة أثرية بجوار الأهرامات في الجيزة، بعد مداهمة قوات الأمن المكان المتحرى عنه بوجود بعض الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار، مؤكدًا: "فيه مصريين كتير بيدوروا على الذهب والاَثار". وأعرب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، عن اندهاشه من ترك المصريين للعمل والتفرغ للتنقيب والبحث عن الذهب والآثار، لافتًا إلى أن هناك مافيا للبحث والتنقيب على الآثار في مصر، متسائلًا: كيف يعرف هؤلاء الناس أماكن وجود تلك الاَثار تحت منازلهم؟. وتابع:"البلد مليانة مساخيط..مليانه آثار احنا عايزين دهب وغاز وبترول ومياه كفاية اَثار". وكشف العميد يوسف مختار، مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تفاصيل اكتشاف مقبرة أثرية داخل منزل بجوار الأهرامات. وأوضح أنه عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المكان المتحرى عنه بوجود بعض الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار، وأن "هانى. أ. ب" 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار. وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة)، وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) باستهداف مسكن المأذون وتفتيشه. من جانبه أضاف المقدم إسلام ياسين الضابط بالإدارة، أن الحفر على عمق 6 أمتار وتوصل إلى مقبرة كاملة ونقوش بالجدران ومجموعة من التماثيل الجدارية "رجلين وسيدة". وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين الأولى: بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 1،5م يصل لممر مُستعرض طوله 1،5م تقريبًا يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م×2،5م تقريبًا، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت في الصخر غير مكتمل. الثانية: على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 4م تقريبًا يؤدي لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود إناء فخاري بحالة سيئة مُهشم الفوهة وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتعيين الحراسة اللازمة على موقع الحفر وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.