كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - المطران كاميلو: مؤتمر الأخوة الإنسانية يركز على خلق مجتمع بروح جديدة

معتز عوض

قام المطران، كاميلو بالين، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية، بتوجيه التحية إلى جمهورية مصر العربية التي عاش بها 24 عاما ولديه أصدقاء كثيرون في مصر.

وتابع بالين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يقدر المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي تحتضن فعاليتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه يخلق روحا جديدة بين الشعوب بهدف تكوين مجتمع يسوده السلام والأخوة بين الجميع.

وأشار المطران، كاميلو بالين، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية إلى أن يفضل وصف كلمة الأخواة سواء كنا مسلمين أو مسيحيين، متمنيا أن يسهم هذا المؤتمر في خلق مجتمع جديد ولا شك أن زيارة زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى الإمارات بمثابة تشجيع قوي لخلق مجتمع جديد وروح جديدة.

وتابع كاميلو بالين، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية أنه لا يعرف النتائج الواقعية بعد هذا المؤتمر معتقدا أنه ليست هناك نتائج واقعية وإنما سيتم خلق روح جديدة في قلوب جميع الناس.

وكشف المطران، كاميلو بالين، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية، أن رسالة المؤتمر إلى العالم تتأتي من قداسة البابا فرانسيس وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بوصفهم شخصيات مهمة.

وحول كيفية التغلب على التطرف الموجود في بعض دول العالم، قال إن على المتطرفين ألا يسمعوا إلا لما يقولونه فقط متمنيا أن يستمعوا أكثر إلى من لا يفكر معهم بنفس الطريقة.