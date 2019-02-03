كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - بالصور ..نقل معتز مطر لمستشفى الأمراض النفسية في تركيا

معتز مطر

بالصور ..نقل معتز مطر لمستشفى الأمراض النفسية في تركيا

بالصور ..نقل معتز مطر لمستشفى الأمراض النفسية في تركيا

بالصور ..نقل معتز مطر لمستشفى الأمراض النفسية في تركيا

أعلنت جبهة شباب الصحفيين في بيان لها اليوم أن عدم ظهور الإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا في برنامجه أمس "مع معتز" على شاشة قناة الشرق الإخوانية وقيامه بكتابة تدوينة له على تويتر يعتذر فيها للمشاهدين عن عدم تقديم الحلقة لظروف خارجة عن ارادته يرجع إلى أزمة نفسية مدمرة يمر بها.

وانفردت الجبهة بخبر تحويله إلى مستشفى "nplstanpul " المتخصصة في الطب النفسي والأمراض العصبية في اسطنبول بعد أن سقط على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى مستشفى "اجي باديم" ومنها إلى مستشفى الأمراض النفسية بعد أن نصحه الأطباء بالعلاج النفسي بعد ظهور حالات تشنج وعصبية وصلت إلى حد الهذيان بعد افاقته.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن التصريحات التي انفردنا بها حول اكتشاف مرض معتز مطر النفسي والذي حاول أيمن نور ورفاقه من جماعة الإخوان الإرهابية اخفاءه خوفا من كشفه وافتضاح امره إلا أننا نجحنا في اختراق وكشف المسكوت عنه وحددنا اسم المستشفى والطبيب المعالج وطريقة العلاج.

وأضاف طوالة إن المواقع والوكالات المصرية والعربية وصل عددها إلى 70 موقعا ووكالة في مصر و السعودية و الامارات والبحرين والكويت وتونس أبرزت انفراد هيثم طوالة بكشف حقيقة مرض معتز مطر النفسي بالإضافة إلى أن محرك البحث "جوجل" رشح تصريحات الجبهة عن مطر كأهم الأخبار الرائجة في الوطن العربي.

يذكر أن جبهة شباب الصحفيين كشفت أمس أن معتز مطر مريض نفسي ومصاب باضطرابات عصبية ويتلقى العلاج في مستشفى nplstanpul حيث يحصل على جرعات علاج مكثفة منها الأدوية وجلسات ثلاثة أيام في الأسبوع تحت إشراف البروفيسير نزهات برهان، وأن مطر رفض في بداية الأمر الاستجابة للعلاج الا أن أيمن نور أقنعه ورافقه حتى دخول المستشفى.

المضدر : صدري البلد

