كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 11:32 مساءً - بالفيديو.. تعادل مُثير بين فرايبورج وشتوتجارت في الدوري الألماني

فرايبورج وشتوتجارت

حقق فريق فرايبورج تعادلا ثمينا مع مضيفه شتوتجارت بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأحد، بملعب "مرسيدس بينز أرينا"، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم جانيك هابيرير لفريق فرايبورج في الدقيقة الرابعة، فيما سجل كل من ايمليانو انسوا ودانيل ديدافي هدفي شتوتجارت في الدقيقتين 75 و83.. بينما نجح اللاعب فلوريان نايديرليشنير في تسجيل هدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، يحصد كل فريق نقطة؛ ليصبح رصيد شتوتجارت 15 نقطة في المركز الـ 16، كما ارتفع رصيد فرايبورج 22 نقطة في المركز الـ 13 بجدول ترتيب "البوندسليجا".