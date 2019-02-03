انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تخصص 4.5 مليون دولار لتنظيم مهرجان الصقور! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 11:23 مساءً - ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة خصصت جوائز لمهرجان الملك عبد العزيز للصقور، بقيمة بلغت أكثر من 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار).

جاء ذلك في إطار إعلان تسجيل المهرجان رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكبر بطولة من هذا النوع في العالم؛ وذلك بتسجيل 1723 صقراً، تنافست في المهرجان.

وينال صاحب المركز الأول عن كل شوط جائزة قيمتها 500 ألف ريال (133 ألف دولار)، والمركز الثاني 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، والمركز الثالث 100 ألف ريال (26 ألف دولار)، وفق ما ذكرت "سبق".

ونظم نادي الصقور السعودي مسابقة "الملواح 400 متر" في أشواط دولية وأخرى للسعوديين، فيما أقيم اليوم 13 شوطاً للكؤوس، لاختيار 39 فائزاً.

وتأتي المبالغ الضخمة التي تدفعها السعودية في قطاعات الترفيه تزامناً مع معاناة قسم كبير من السعوديين من صعوبة الحصول على مسكن بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" (أكتوبر 2018) فإن نموّ الاقتصاد غير النفطي في المملكة لم يتخطَّ أكثر من 0.6%، وهو رقم ضئيل جداً بالنسبة إلى خطط الحكومة الطموحة.