نشرت الفنانة أمينة خليل، إعلان عن فقدان الكلب الخاص بالممثلة هنا الزاهد، عبر خاصية "أستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويظهر بـ"أستوري" صورة للكلب، مدون فوقها "بحث عن بقلظ"، فضلًا عن مكأفاة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لمن يجده.
وتضامنت الفنانة نيللي كريم مع "هنا"، من خلال نشر الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وطالبت الجمهور بنشر الصورة للوصول للكلب وإعادته.
ونشرت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا، صورة لكلبها عبر "إنستجرام" وكتبت عليها: "كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة 10 اَلاف لمن يعثر عليه يتصل على الرقم".
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة خليل تعلن مكأفاة مالية كبيرة للعثور على كلب هنا زاهد: "أبحث عن بقلظ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.