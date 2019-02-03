أمينة خليل تعلن مكأفاة مالية كبيرة للعثور على كلب هنا زاهد: "أبحث عن بقلظ"

نشرت الفنانة أمينة خليل، إعلان عن فقدان الكلب الخاص بالممثلة هنا الزاهد، عبر خاصية "أستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر بـ"أستوري" صورة للكلب، مدون فوقها "بحث عن بقلظ"، فضلًا عن مكأفاة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لمن يجده.

وتضامنت الفنانة نيللي كريم مع "هنا"، من خلال نشر الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وطالبت الجمهور بنشر الصورة للوصول للكلب وإعادته.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا، صورة لكلبها عبر "إنستجرام" وكتبت عليها: "كلبي ضاع يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ومكافأة 10 اَلاف لمن يعثر عليه يتصل على الرقم".

​