كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد - شاب مصري يصمم لوحاته من «الملابس والمكسرات»

من غرفته الخاصة، كانت ملابس الشاب المصري محمد وحيد مصدراً لأن تلمع في ذهنه فكرة استخدامها من أجل خلق لوحات فنية، حتى امتدت موهبته إلى استخدام مواد أخرى من الطبيعة، مثل المكسرات والذرة والخبز وقشور البرتقال.

تمتلِك وحيد (28 عاماً) موهبةُ الرسم منذ صغره، سرعان ما نمّاها بتعلم فنون «الغرافيك» منذ قرابة عشر سنوات، لتظل موهبة نامية بجانب دراسته للمسرح، يعتَبِر الشاب العشريني أن الموهبة لا تحتاج إلا لأن يتم التعبير عنها حتى ولو بأبسط المواد من حوله.

واتخذ وحيد سبيلاً جديداً في الخمس سنوات الأخيرة، بأن يسخر تلك الموهبة لرسم فنانين ومشاهير، إما راحلين لتخليد ذكراهم، أو أحياء بيننا يعتبر لوحاته رسالة «شكر وامتنان» لهم، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».

ولفتت لوحات وحيد الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت شهرة بين عدد من المتابعين، خصوصاً صُوَر الرسم بالملابس التي لا تبدو أنها ملابس للوهلة الأولى، يضرب وحيد المثل: «لم أصدّق أن صورة لأم كلثوم حصلَتْ على أكثر من 13 ألف لايك (إعجاب) في غضون ساعات، فضلاً عن مشاركات كثيرة».

ومن صورة «سيلفي» من أعلى غرفته، رأى وحيد أن الملابس ليست فقط للارتداء، وإنما من الممكن أن تخرج منها لوحات فنية. وفي غرفة مخصصة أخذ في التجربة مرات ومرات حتى خرجت بشكل أقرب للصور المرسومة.

ورسم وحيد بالملابس أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، ومحمد عبد الوهاب واللبنانية صباح، كما قدم بورتريهاً حديثاً للمطرب المصري محمد منير.

لا يخفي وحيد سرّاً يعرفه من حوله من أصدقائه وأفراد عائلته: «جعلتني موهبة الرسم بالملابس أدقق في اختيارات ملابسي قبل الشراء، ربما أختار ألواناً بعينها من أجل لوحة في خيالي أودُّ رسمها».

ورسم وحيد باستخدام الحشائش (في صورة للاعب محمد صلاح) والذرة (في صورة لأم كلثوم) والخيوط (في صورة للأميرة ديانا)، والبرتقال (في صورة للفنانة أديل) والمكسرات (في صورة للشخصية الكارتونية أبلة فاهيتا)، وحتى على الخبز باستخدام الولاعة (في صورة للفنان أحمد حلمي).

من أسبوع إلى نصف الساعة، تتراوح المدة التي يقضيها وحيد في إنتاج الصورة، بحسب التعقيد، وبحسب الأدوات المتاحة.

وشارك وحيد في الموسم الخامس من برنامج «آرب غوت تالنت»، الذي عرض فيه تصميم لوحة للفنانة صباح على الهواء مباشرة.