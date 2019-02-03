كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - السفارة الفرنسية تحيي ذكري كوكب الشرق : الهرم الرابع

أحيت السفارة الفرنسية بالقاهرة ذكري رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ذكرى غيابها منذ ما يقرب من نصف قرن تظل أم كلثوم هذا الهرم الرابع كما قال الشاعر حافظ إبراهيم "أنا تاج العلاء في مفرق الشرق عندما كان يتغني في وطنه مصر".

كما نشرت السفارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورة لأم كلثوم ماخوذة من الحفل الذي أحيته كوكب الشرق في قاعة الأوليمبيا في باريس في عام 1967.

تحل اليوم 3 فبراير الذكرى الـ44 على رحيل كوكب الشرق "أم كلثوم"، التى مازالت أغانيها تعيش بوجدان الشعب المصرى، والمستمعين من العالم العربى، بل العالم أجمع سواء كانوا ملوكا أو رؤساء أو أعيان أو من عوام الناس موظفين وفلاحين أم طلاب.

أم كلثوم كانت ومازالت الصوت المفضل المحبوب فى جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولقد أحبت الغناء وأجادت فيه وانفردت، فانحنى لها معجبيها إجلالا وتقديرا، لتكون بدورها كوكب الشرق.