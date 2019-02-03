كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي : الشعب صاحب القرار في التعديلات الدستورية

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب صاحب القرار في التعديلات الدستورية وذلك بعد أن دعا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للنظر في طلب تعديل الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اللجنة العامة لمجلس النواب ستنظر في أمر استيفاء الطلب الشكل الدستوري والإجراءات الخاصة واللائحة سيتم إحالته اليوم إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب سيتم إبداء الجميع رأيه، وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا يوجد حجر على رأي أي شخص سواء المؤيدين أو المعارضين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مسألة بحث إجراء تعديلات على الدستور تستغرق نحو الشهر من خلال المناقشات وغيرها من الأمور التنظيمية وفي حال موافقة المجلس سيتم إحالة الأمر إلى الشعب المصري لإجراء استفتاء وفي النهاية الشعب هو صاحب القرار والإرادة في إجراء التعديلات الدستورية.