كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد ماذا فعل رجل بعد رسوبه في اختبار القيادة
جاء رد فعل شاب بعد فشله في اختبار القيادة غير متوقع تماما.
وفقا لما نشره موقع لايف ليك، أخبر الشاب بأنه قد رسب في اختبار القيادة، الذي كان يجريه، لكن رد فعله كان غير متوقع، فهو لم يحزن في صمت أو يتشاجر مع من أخبر.
وقف الشاب إلى جانب سيارة الاختبار وأخذ يصفع وجهه بشدة بكلتا اليدين ويضرب نفسه بكل قوته عقابا له على رسوبه.
وقع الحادث بالصين، ويعتقد أنه التقط من أحد المتقدمين للاختبار.
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