كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - "صناعة البرلمان" تطالب بإحالة مسؤولي "الشرقية للدخان" للنيابة

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإحالة مسؤولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية للدخان التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق معهما بسبب التراخي عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ، ما تسبب في إضاعة مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المهندس فرج عامر وحضور المهندس فرج مراد رئيس قطاع التصدير بالشركة الشرقية للدخان، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديداً منتج كليوباترا، والوقوف على استراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.

وأكد محمد فؤاد، مُقدم طلب الإحاطة، أن مكسب السجائر المهربة أعلى من مكسب تجارة المخدرات، مطالبا مسؤولي الشركة الشرقية للدخان بتوضيح إجراءاتهم لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بدلا من الحديث عن دور الجمارك.

وأكد فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم إندونيسيا، مضيفًا: "استطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وخاطبنا الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وضبطنا 25 حاوية تركية و5 حاويات باليونان وتم إعدامها جميعا".