كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - الهلال يخطف كوتوكو.. وفوز زيسكو على نكانا بالكونفدرالية

الهلال السوداني

اكتفى الهلال السوداني بهدف في مرمى ضيفه أشانتي كوتوكو الغاني ليحصد أول انتصار له في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول، ليمنح التقدم للأزرق الذي حافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ليحصد أول 3 نقاط ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من زيسكو يونايتد الزامبي ونكانا الزامبي.

وأصبح الهلال في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو الذي فاز أيضا اليوم على نكانا بهدفين دون رد.

كما فاز فريق زيسكو الزامبي على فريق نكانا الزامبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب "ليفي مواناواسا ستاديوم"، وذلك في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل هدفي زيسكو الزامبي كل من لزاركوس كامبولي، وجوني شيانج اندو في الدقيقتين 28 و45 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحصد الفريق الزامبي ثلاث نقاط؛ ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فريق الهلال السوداني الذي فاز اليوم على فريق اشانتي كوتوكو الغاني بهدف دون رد.

يذكر أن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية قد انطلقت وشهدت عدة نتائج مفاجئة من بينها خسارة الزمالك في المجموعة الرابعة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بينما سقط النجم الساحلي أمام الصفاقسي في قمة تونسية بالمجموعة الثانية.