كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - سموحة يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام الطلائع بالدوري

سموحة وطلائع الجيش

تعادل طلائع الجيش أمام سموحة بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكري.

استمر سموحة في سلسلة "اللا فوز" للمباراة الـ13 على التوالي في بطولة الدوري الممتاز تحت قيادة 3 مدربين بداية من علي ماهر، طارق يحيى، وأخير عادل عبدالرحمن، حيث كان أخرى فوز على الألومنيوم في الكأس أكتوبر الماضي.

فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة من البداية إلى النهاية ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من أجل أهدافهم في المنطقة الدافئة من الدوري الممتاز.

ورفع طلائع الجيش رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز السابق بجدول الترتيب، وهو نفس عدد نقاط سموحة صاحب المركز التاسع.

ويستعد طلائع الجيش للمباراة المقبلة التي ستكون أمام المقاولون العرب فيما سيواجه سموحة فريق بيراميدز.