كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - رجل يتحول إلى كرة نارية بعد صعقه بالكهرباء - فيديو

نشر موقع ذا صن لقطات مروعة لاشتعال النيران في رجل بعدما صعقه حراس أمن بمسدس كهربائي خارج مطعم في فيلادلفيا.

سجل أحد شهود العيان لقطات للحادث عندما رأى رجل في مواجهة مع حراس الأمن خارج المطعم في جنوب المدينة الأمريكية.

وادعى أن الرجل رفض مغادرة المطعم وتم إبعاده بالقوة.

تم مشاركة اللقطات عبر تويتر وحققت أكثر من 20 ألف مشاهدة، وظهر رجلان، يعتقد أنهما حراس أمن من المطعم، يستخدمان مسدسا صاعقا قبل اشتعال النيران في ساق الرجل، حيث استطاع إخمادها بعد ثوان.

على الجانب الآخر، صرحت شرطة فيلادلفيا أنه لم يتم إخطارها بالحادث، ولم يعلق المطعم على الحادث.