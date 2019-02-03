كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - ضبط أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة في حملة أمنية بالجيزة
شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت منطقة العمرانية، أسفرت عن ضبط 8 قضايا مخدرات، و15 سلاح أبيض، وتنفيذ 41 حكم مستأنف، و14 مخالفة- و69 غرامة، و 141 حكم جزئي
كما أسفرت الحملة عن فحص 3 شقق مفروشة وضبط 14 مسجل شقي خطر، وتنفيذ 30 حكم جناية.
وأسفرت حملة أستهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة عن ضبط 4 أسلحة نارية، و12 قضية مخدرات، و14 سلاح أبيض، وتنفيذ 295 حكم قضائي، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص هاربين من المراقبة، و3 آخرين صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار، وفحص 14 مسجل خطر.
وفي المنطقة الأثرية بالهرم ألقى رجال المباحث القبض على 4 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية، وتنفيذ 14 حكم قضائي، وضبط 14 مشتبها به، و5 بائعين متجولين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
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