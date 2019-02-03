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كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - الدلع كله.. إطلالة رقيقة لـ"مي حلمي" - صورة
نشرت الإعلامية مى حلمى، صورة جديدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقت فيها بتيشرت وبنطلون اسود أبرز جمالها ورشاقتها.
كانت مى حلمى، ألغيت حفل زفافها على المطرب محمد رشاد، قبل ساعات من حضور المدعوين، فى الموعد المقرر له، لخلافات عائلية، وذلك نهاية شهر أكتوبر الماضى، وأثارت أزمة حول هذا الأمر.
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعى هذا الحدث بصورة موسعة جدًا، حتى أصبح على قمة التريند فى مصر لعدة أيام متتالية.
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