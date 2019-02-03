كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - ملايين المشاهدات لرقصة عريس يجلس على كرسي وعروسه

دائما ما تكون أول رقصة للعروسين في يوم زفافهم من اللحظات التي لا تنسى، لكن رقصة جمعت بين عريس يجلس على كرسي متحرك وعروسه تركت الملايين حول العالم ينهمرون في البكاء.

أثار مقطع فيديو ضجة كبيرة عبر الإنترنت لعريس يجلس على كرسي متحرك ويتأرجح بالعروس وهي تجلس على ساقيه وتقوم بمعانقته.

وبعد لحظات، اقترب ثلاثة رجال من العريس، وربط أحدهم ساقي العريس بأرجل الاثنين الآخرين بشريط أسود، ونهض واقفا حتى يتمكن من الرقص مع العروس.

فاجأ المشهد الحضور وتعالت صرخاتهم وصيحاتهم وعمت الفرحة في المكان.

تم نشر اللقطات في البداية عبر تطبيق "تيك توك"، ومشاركتها لاحقا عبر فيس بوك، حيث حققت أكثر من 62 مليون مشاهدة.