كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 09:59 مساءً - قريبًا - التعليم تعلن عن التخصصات المطلوب لمسابقة التعاقدات

كتب: محمود الشريف

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لمسابقة التعاقدات المؤقتة والتى أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضى لتعيين معلمين بشكل مؤقت لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية.

وعقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اجتماعا قبل قليل مع بعض قيادات الوزارة على رأسهم هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ونادي عبد الله مديرة الإدارة العامة للتنسيق وبعض القيادات الأخرى لبحث الإجراءات المبدئية والضوابط التى سيتم العمل عليها خلال عملية التعاقد مع المعلمين الجدد المقرر له خلال الفصل الدراسى الثانى.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال أيام عن التخصصات المطلوبة، التى سيتم التعاقد عليها مع الخريجين الجدد.