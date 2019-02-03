بالصور| نيللي كريم ترتدي فستان يسرا في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نيللي كريم، مقطع فيديو جديدا، من كواليس أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نيللي" بفستان طويل، يجمع بين اللوني الأسود والأصفر، ويحمل نقوشا تشبه الفراشات، من توقيع مصمم الأزياء أنطوان قارح.

وأطلت الفنانة يسرا بالفستان نفسه، خلال حضورها حفل افتتاح أحد المهرجات الفنية في منطقة الجونة منذ أشهر.

وفي سياق متصل، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو "نيللي"، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، اللافتة إلى تكرار ارتداء الفنانة الشابة فستان "يسرا".

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