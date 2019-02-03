كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - يحيى الفخراني يواصل بروفات مسرحية "الملك لير"

يكثف النجم يحيى الفخراني بروفات مسرحية "الملك لير" من أجل عرضها الفترة المقبلة علي أحد المسارح بالتجمع الخامس.

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عاما، حيث أخرجها مسرحيا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحا كبيرا.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذى لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.