كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - شاهد - محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة " فيروس "



نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "فيروس" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام كنوع من الترويج الى عمله الجديد. وعلق محمد رمضان : "فيروس قريبًا، ثقة في الله نجاح"، وتفاعل جمهور رمضان مع الفيديو. يذكر أن محمد رمضان أطلق مطلع العام الجاري أغنية "مافيا" التي حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت عدد المشاهدات عبر موقع يوتيوب 54 مليون مشاهدة. ويستعد محمد رمضان لخوض السباق الرمضاني 2019 بمسلسله الجديد "زلزال" وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة.



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