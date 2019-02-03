كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - مجدي الهواري يدعم ابنه في فيلمه الجديد



نشر المخرج مجدي الهواري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدعم من خلاله نجله عبدالله "بودي" في أولى تجاربه الفنية وهو فيلم "العفاريت". وعلق الهوارى قائلا : "منتظرين يا نجم، بودي، المخرج والبطل عبدالله مجدي الهواري". من ناحية أخرى، يستكمل "الهواري" عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل"، والتي تعرض بمدينة السادس من أكتوبر، بطولة محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وندى موسى.



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