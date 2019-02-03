كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - الكونفدرالية - الصفاقسي يصعق النجم الساحلي في سوسة

الصفاقسي

فاز النادي الصفاقسي اليوم في الملعب الاولبي بسوسة على النجم الساحلي بنتيجة هدف لصفر في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثانية) . وسجل أيمن الحرزي الهدف الوحيد للنادي الصفاقسي في الدقيقة التاسعة.



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