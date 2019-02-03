كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - "مسئول المشروعات الصغيرة" يكشف شروط نجاح أى مشروع للشباب

معتز عوض

قال حازم صلاح، مدير إدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الرغبة والقدرة شروط أساسية لنجاح أي مشروع.

وأضاف صلاح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشخص المقبل على الاقتراض من المركز يجب أن يكون لديه رغبة في معرفة الأجهزة التي تعمل في مجال مشروعه، ويمتلك قدرة على إقامة مشروع صغير.

وتابع حازم صلاح، مدير إدارة الائتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه توافر مهارات إقامة المشروعات غير متوفرة للجميع.