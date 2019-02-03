كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - الرابح الكبير اليوم.. منظمات المجتمع المدني لا تحل إلا بحكم قضائي

كما تعودنا ان نقدم للقراء: الرابح الكبير اليوم..

ليس مهما ان يكون شركة أو رجل اعمال او الجنيه .. أو أحد الوزراء..

المهم ان يكون قد حصل على نجاح كبير..

اليوم اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم حل أي منظمة مجتمع مدني إلا بحكم قضائي.

لم يعد في سلطة الوزير حل اي منظمة.. ولكن في سلطته احالة الامر الى القضاء..

مؤكد هذا الحكم القضائي سيكون واحدًا من العناوين الكبيرة في القانون الجديد الذي يجري اعداده لمنظمات المجتمع المدني.

رصد لأخبار اليوم:

حازم منير: "الدستورية العليا" تحمي المجتمع المدني من التعسف الحكومي

قال حازم منير مدير المؤسسة المصرية للتجريب وحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، يؤكد أن القضاء هو المرجعية والحكم بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة من جهة أخرى.

وأضاف "منير" أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ العام 1971 حتى الآن تضفي الحصانة على الحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني، وتمنح جهة الإدارة حق التنظيم والإدارة لكنها تجعل من القضاء مرجعية حسم الخلافات بينهم.

وأكد أن ما أقرته المحكمة هو مبدأ ديمقراطي يحمي الحقوق ويمنع تعسف أي جهة ضد أخرى، ويضفي الحماية على المجتمع المدني إذا ما فكرت إحدى الحكومات في التعسف والشطط، وأن نتائج هذا الحكم ستكون سارية على ما سيأتي من تشريعات في المستقبل.

وأصدرت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.

حقوقية: القضاء يقي الجمعيات الأهلية من تعسف جهة الإدارة

قالت الحقوقية نهى المأمون، مؤسس مبادرة هي والمجتمع للدفاع عن حقوق المرأة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، قاطع وبات لأمر طالما كان نقطة جدل.

وأضافت "المأمون"، أن من حق المواطنين تكوين جمعيات أهلية وما يرتبط بها من أصول و ثوابت دستورية، وأن هذا الحكم ترجمة فعلية للاستحقاقات التي نص عليها الدستور.

وأكدت أن الطبيعي هو حظر الجهات الإدارية ومنعها بالقانون من التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات أي تعسف من قبل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة جاء ملبيا لمطالب الحقوقيين والذين تمسكوا بعدم الحل إلا بحكم قضائي، الأمر الذي سيقضي على البيروقراطية والمحسوبية ويضع القرار في يد السلطة القضائية التي تضمن الحياد والدقة والسرعة.

ونوهت بأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعيات الذي كان مثار انتقادات دولية، والذي يعد سابقة فريدة من نوعها في عهده، بالإضافة إلى الحكم الأخير للمحكمة يؤكدان سير الدولة المصرية في اتجاه دعم المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في أي عملية تنمية مجتمعية على الأصعدة كافة.

وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.

"أبو سعدة": حكم الدستورية بعدم جواز حل الجمعيات إلا بحكم قضائي مهم جدا

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، مهم جدًا، ويعتبر بداية عهد جديد من العمل الأهل خاصة أنه ألغى وصاية الجهة الإدارية على الجمعيات الأهلية.

وأضاف أبوسعدة: "من المفترض أن ينطبق هذا الحكم على القانون الجديد والقديم في الوقت نفسه، وأن من المؤسسات والجمعيات التي تم حل مجالس إدارتها ستعود، معتبرًا الحكم مؤشر مهم على أن القضاء قوي وأنه الفيصل الأول والأخير بين الأجهزة التنفيذية في الدولة وبين المجتمع المدني".

وأشار إلى أن المادة (75) من الدستور نصت على أن: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. الأمر الذي ترجمه حكم المحكمة وانتصر فيه للمجتمع المدني.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر في نسيج متكامل.