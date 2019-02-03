كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - الاف المتظاهرين الاتراك فى الشوارع للتضامن مع سجناء مضربين عن الطعام

تظاهر الآلاف، الأحد، في اسطنبول تلبية لدعوة حزب الشعوب الديموقراطي، المؤيد للأكراد، لدعم المضربين عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان.

وتجمع المتظاهرون في ساحة بكركوي، في الشطر الأوروبي من المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة للشرطة.

وصرّح الناشط في حزب الشعوب الديموقراطي، فاتح أولاش، بقوله: "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن. يشرفوننا، ليسوا لوحدهم".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية. لا نخشى شيئاً".

وأضرب حوالي 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي، ليلى غوفن، التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب اسطنبول منذ توقيفه عام 1999.

وأعرب النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي، غارو بايلان، الذي شارك في التظاهرة عن أمله بأن تستجيب السلطات لمطالب ليلى غوفن "قبل حصول وفاة".

وكان مئات السجناء أنهوا إضراباً عن الطعام استمر 68 يوماً العام 2012، بعدما طلب أوجلان ذلك منهم.

ولا يزال حزب الشعوب الديموقراطي تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني. ويقبع عدد من نواب الحزبين في السجن، بينهم الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش.