كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - مسابقة بجائزة عشرة جنيه : ماهي مدينة الأثاث بدمياط

حتي ندرك مدي حجم الدمار الذي يصيب الإقتصاد المصري ،عندما يتولي أمره شخصيات الهمبكة ، علينا مراقبة ماذا يحدث في مدينة الأثاث بدمياط …

المدينة تم وضع حجر الأثاث لها عام ٢٠١٤ ..

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك ( إبراهيم محلب ) بعد عام واحد ، سيتحول الأثاث المصري الي سلعة تصديرية ، فائقة الجودة ،

وتتمتع بعلامة تجارية ، تخترق الأسواق ، وتنافس الجميع ..

وتم تعيين أسامة صالح وزير الإستثمار الأسبق رئيسا لشركة مدينة الأثاث ..

ومنذ هذا التاريخ لم يتحقق شئ ..

لا كلام إبراهيم محلب تحقق . ولا تصريحات أسامة صالح ، وجدت طريقها الي أرض الواقع ..

أخيرا شاهدنا أعلانا تلفزيونيا ، يصور لنا ماكيت ورش لا أكثر ولا أقل ..

إعلان يقول للناس تعالي إشتري ورشة ..

وسوف نقدم لك تسهيلات علي عشر سنوات ، وسوف نقدم لكتمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة ، وبرامج تدريب

ومساندة للتصدير ومساعدة عند الإشتراك في المعارض الخارجية ..

خمس سنوات متواصلة من الكلام والتصريحات ، تنتهي الي فانكوش ..

يارب إفرجها علي مشروع مدينة للأثاث ، زي مافرجتها علي مشروع المليون ونصف مليون فدان .

تعرفوا إيه اللي حصل : تمت إزالة رئيس شركة الريف المصري ، عاطر حنورة ، وتسليم المشروع الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وإعتباره من المشروعات القومية ..

وربنا يفرجها بإزالة أسامة صالح وتسليم الأمر الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وإعتبار الأمر من المشروعات القومية ..

هذا هو الحل الوحيد للتخلص من رجالة الفناكوش ..