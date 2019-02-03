كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 08:32 مساءً - مسابقة بجائزة عشرة جنيه : ماهي مدينة الأثاث بدمياط
حتي ندرك مدي حجم الدمار الذي يصيب الإقتصاد المصري ،عندما يتولي أمره شخصيات الهمبكة ، علينا مراقبة ماذا يحدث في مدينة الأثاث بدمياط …
المدينة تم وضع حجر الأثاث لها عام ٢٠١٤ ..
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك ( إبراهيم محلب ) بعد عام واحد ، سيتحول الأثاث المصري الي سلعة تصديرية ، فائقة الجودة ،
وتتمتع بعلامة تجارية ، تخترق الأسواق ، وتنافس الجميع ..
وتم تعيين أسامة صالح وزير الإستثمار الأسبق رئيسا لشركة مدينة الأثاث ..
ومنذ هذا التاريخ لم يتحقق شئ ..
لا كلام إبراهيم محلب تحقق . ولا تصريحات أسامة صالح ، وجدت طريقها الي أرض الواقع ..
أخيرا شاهدنا أعلانا تلفزيونيا ، يصور لنا ماكيت ورش لا أكثر ولا أقل ..
إعلان يقول للناس تعالي إشتري ورشة ..
وسوف نقدم لك تسهيلات علي عشر سنوات ، وسوف نقدم لكتمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة ، وبرامج تدريب
ومساندة للتصدير ومساعدة عند الإشتراك في المعارض الخارجية ..
خمس سنوات متواصلة من الكلام والتصريحات ، تنتهي الي فانكوش ..
يارب إفرجها علي مشروع مدينة للأثاث ، زي مافرجتها علي مشروع المليون ونصف مليون فدان .
تعرفوا إيه اللي حصل : تمت إزالة رئيس شركة الريف المصري ، عاطر حنورة ، وتسليم المشروع الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
وإعتباره من المشروعات القومية ..
وربنا يفرجها بإزالة أسامة صالح وتسليم الأمر الي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة . وإعتبار الأمر من المشروعات القومية ..
هذا هو الحل الوحيد للتخلص من رجالة الفناكوش ..
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