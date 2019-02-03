انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمم المتحدة: 10 ملايين يمني يعانون الجوع الشديد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 08:23 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن هناك 10 ملايين يمني (من أصل نحو 28 مليوناً)، يعانون الجوع الشديد.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي رصد الوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي.

وأضاف التقرير أن "7.4 ملايين يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 ملايين شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد".

وأشار إلى أن اليمنيين باتوا في الوقت الحالي عرضة للمجاعة بشكل أكبر منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.

التقرير لفت النظر إلى أن هناك 230 مديرية في اليمن، من أصل 333 معرضة لخطر المجاعة.

وأمام الوضع الإنساني الصعب، ذكر التقرير أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عمل، في يناير الماضي، على توسيع نطاق عمله ليشمل 12 مليون شخص، وذلك بتقديم "حصص غذائية وقسائم سلع أساسية".

جدير بالذكر أنه منذ نحو 4 أعوام تشهد اليمن معارك طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبمشاركة إماراتية كبيرة، من جهة، ومليشيا الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014، من جهة أخرى.