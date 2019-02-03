انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات السويديين للصين: أوقفوا قتل مسلمي الأويغور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 08:23 مساءً - احتج مئات الأشخاص، اليوم الأحد، أمام السفارة الصينية في العاصمة السويدية استوكهولم؛ على انتهاكات الصين ضد مسلمي الأويغور في إقليم تركستان الشرقية.

وحمل المشاركون في المظاهرات التي دعت إليها جمعية "المعارف الأويغورية" بالسويد، لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: "من أجل تركستان الشرقية"، و"أوقفوا قتل مسلمي الأويغور".

وفي كلمة له أمام سفارة بكين لدى استوكهولم، قال عبد الله كوكيار، رئيس الجمعية: إن "المظاهرة نظمت احتجاجاً على الاضطهاد الممارس من قبل الصين ضد أقلية الأويغور المسلمة".

وفي أغسطس 2018، قالت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من أقلية "الأويغور" في معسكرات سرية بمنطقة تركستان الشرقية، ذاتية الحكم.

وتسيطر بكين منذ 1949 على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من "الأويغور"، فيما تؤكد تقارير أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.