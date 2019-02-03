نشرت الصفحة الرسمية للفنانة سهير رمزي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة للفنانة، لم تظهر سوى وجهها. وظهرت "رمزي" بمكياج صريح، وأحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، مع خصلات شعرها الصفراء. وظهرت سهير رمزي، اليوم، مع الفنانة شهيرة التي ظهرت هي الأخيرة دون حجاب أيضًا، خلال حضورهما بمعرض و"بازارًا" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة. ​

كانت هذه تفاصيل خبر روج أحمر صارخ.. إطلالة جديدة لـ"سهير رمزي" بعد ظهورها مع شهيرة بدون حجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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