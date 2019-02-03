"تأهيل المطلقات" مبادرة "باب رزق حلال" هدفها توفير عائد مادي لمحاربة السرطان

"هدفنا مساعدة مريضات السرطان من المطلقات"، بهذه الكلمات بدأت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة بداية جديدة لتأهيل المطلقات، حديثها لـ"هُن"، عن المبادرة التي قامت بها بالتعاون مع مجلة "مملكتي"، لتوفير مصدر رزق للسيدات المطلقات من مرضى السرطان وأطلقت على المبادرة اسم "باب رزق حلال".

تجربتها والحالات التي واجهتها جعلها تقرر الاهتمام بمرضى السرطان من المطلقات، وتقول: "قابلت حالات كتير جدا كلهم بيعانوا أن ازواجهم سابوهم بعد ما عرفوا انهم عندهم سرطان ومبقاش في أي مصدر رزق يعتمدوا عليه ومن هنا فكرت إزاي أقدر أوفر مصدر رزق ليهم".

وتقوم المبادرة على تطوع مجموعة من الشباب المدربين لتعليم الأعمال "الهاند ميد" لغيرهم، وأول ورشة تعتمد على تعليم انواع الجلود واستخدامات كل نوع والفرق بين أنواع الجلد الطبيعي والجلد الصناعي وغيرها من الورش، وستعقد الورشة في شبرا كما ذكرت

وتمنت نجلاء، في نهاية حديثها، وجود رعاة لتخصيص يوم لمحاربات السرطان من المطلقات لدعمهم معنويًا وتكريمهم.

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