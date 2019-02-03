بالتزامن مع يومه العالمي.. أغنية للمحجبات ودعوة لازدرائه وفنانتان تخلعانه

احتفلت الكثير من البلدان باليوم العالمي للحجاب، الموافق الأول من فبراير، إذ تدور فعالياته حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني بمختلف أنحاء العالم، وذلك بعدما طرحت الأمريكية "ناظمة خان" الفكرة وبدأ تنفيذها للمرة الأولى عام 2013.

وبالتزامن مع الاحتفالات الدولية بالحجاب والمحجبات، شهد العالم العربي أحداثًا متباينة تتعلق بالحجاب، إذ طرحت المطربة اللبنانية أمل حجازي، فيديو كليب جديد تحت عنوان "حجابك تاج"، اليوم، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام المصعبي.

وأهدت حجازي، أغنيتها الجديدة للنساء المحجبات والمقبلات على ارتداء الحجاب، وذلك في منشور دونته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما تفاعلت معه العديد من الفتيات بالإشادة بتمسك الفنانة بالحجاب ودعمها للمحجبات في العالم العربي والإسلامي.

وعلى النقيض، أثارت الكاتبة والناشطة النسوية دينا أنور، المعروفة بلقب "بنت الباشمهندس"، استياء البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقترحًا لمشروع قانون هزلي حول "ازدراء الحجاب والمحجبات" عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم، وجاء فيه: "مشروع قانون هزلي حول ازدراء الحجاب، مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكومباوند، تُعاقب بالإرهاب المجتمعي على السوشيال ميديا والفضائيات، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذي يغطي الرأس".

ولخصت أنور، المشروع الهزلي في عدد من النقاط، جاء أبرزها كالآتي: "من تضع متر القماش حول رقبتها بنية إستعماله"اسكارف"، بالإضافة لمن تضعه حول جبهتها إذا شعرت بالصداع.

- من تضع متر القماش حول خصرها لترقص، وفوق المايوه بالمصيف وتستخدمه "كاش مايوه".

- من تربط متر القماش حول حقيبتها بهدف الأناقة، وتستخدمه حول أكتافها "شال".

- من تستخدم متر القماش في أعمال اللهو، كلعبة القطة العمياء وشد الحبل.

- سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بأثر رجعي لإمساكها بمتر قماش أثناء الغناء.

- هدى شعراوي، سيزا نبراوي، وصفية زغلول، بأثر رجعي لإلقائهم متر القماش على الأرض ودهسه بالأقدام.

واختتمت أنور، حديثها قائلة: "مدد يا سيدي أبو شيفون مدد"، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها كتابها "خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة"، الذي صورت غلافه مع بعض الفتيات اللاتي نزعن الحجاب والنقاب.

كما ظهرت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي للمرة الأولى في مناسبة عامة متخليان عن الحجاب تمامًا، وذلك خلال زيارتهما لمعرض وبازار داخل أحد المولات التجارية بمناسبة عيد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

وربما تأتي هذه الخطوة من الفنانة المعتزلة شهيرة، بعدما أوضحت خلال ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة" الذي عُرض على شاشة "القاهرة والناس"، بأنها أصبحت من "قواعد النساء"، لذلك تغير شكل حجابها عما ارتدته منذ 25 عامًا، لأنها كانت في مرحلة عمرية أصغر إلى حد ما.

كما اعتادت الفنانة سهير رمزي الظهور في عدد من المناسبات مكتفية بارتداء قبعة، بدلا من غطاء الرأس التقليدي، إذ ارتدت قبعة سوداء في عيد ميلادها الـ 67 فيما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها من تحت القبعة، فضلًا عن ظهورها في إجازة عيد الأضحى مع الفنانة نادية الجندي بأحد الشواطئ بالقبعة مع ارتداء ملابس محتشمة.

​