صور| قبل طرح أغنيتها الجديدة.. أمل حجازي تستطلع رأي متابعيها عن "فريضة الحجاب"

طرحت الفنانة اللبنانية أمل حجازي اليوم، أغنيتها الجديدة "حجابك تاج"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويأتي ذلك بعد سؤالها لمتابعيها عبر "إنستجرام"، عن "فريضة الحجاب"، قائلة: "أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا ...ما رأيكم؟".

وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم اغنيتي حجابك تاج... واتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة، وعلى كل من هي مترددة في حجابها"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المهنئة لها على إصدارها "حجابك تاج"، وتأكيد البعض على أن الحجاب "فرض" على المرأة المسلمة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية، مؤخرًا، ارتدائها الحجاب منذ 3 سنوات، بعدما قدمت 6 ألبومات غنائية، وعددًا من الأغنيات المصوّرة دون حجاب، خلال مشوارها الفني.

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