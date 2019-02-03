الامارات | إسرائيل تفصل مؤذن مسجد لممارسته رياضة بناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفصل مؤذن مسجد لممارسته رياضة بناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فصلت وزارة الداخلية الإسرائيلية مؤذن جامع الجزار في مدينة عكا إبراهيم حسن مصري، بسبب مشاركته في بطولة كمال الأجسام، ما اعتبر «غير لائق» بعمله كمؤذن.

وقال إبراهيم المصري (أبو الحسن) مؤذن جامع الجزار إنه فصل من وظيفته بعدما شاهد مسؤولون محليون صورا له على الإنترنت وهو يرتدي ملابس كاشفة أثناء مشاركته في بطولة لبناء الأجسام جرت في عام 2017.

وأضاف المصري «لكل رياضة لباس خاص، فكرة القدم لها لباس خاص، والتنس لها لباس خاص، والسباحة لها لباس خاص، والأمر ينطبق على رياضة كمال الأجسام» في إشارة إلى السروال القصير الذي يرتديه الرجال لهذه الرياضة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المصري «أُقيل بموجب قواعد» مُنظمة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن القضية، كما رفضت إدارة المسجد التعليق وأحالت الأسئلة إلى الوزارة.

وقال المصري إن قرار فصله أخذه مسؤول رأى أن مشاركته في البطولة تتعارض مع وظيفته الدينية.

وأضاف أن القرار اتخذ بناء على شكل الزي الرياضي فقط دون الالتفات إلى شخصه.

وصوت المصري (46 عاما) كمؤذن مألوف في مدينة عكا القديمة منذ فترة طويلة كما أنه شجع شبانا على عدم البقاء في الشوارع والذهاب بدلا من ذلك إلى صالات بناء الأجسام.