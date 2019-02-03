بدون جراحة أو أدوية.. تخلصي من ترهلات الذراعين في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

ترهلات الذراعين من المشكلات التي تؤثر على الشكل الجمالي لجسم المرأة، وقد يسبب لها الشعور بالخجل من مظهرها مما يؤثر على حالتها النفسية.. فما سببها وكيف يمكن التخلص منها؟.

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