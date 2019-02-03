كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - غدًا.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي، غدا الإثنين، نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو مليار جنيه أجل 3 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 750 مليون جنيه وأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وأدوات الدين الحكومية نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.
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