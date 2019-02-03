كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - مذيعة لبنانية تنفجر ضاحكة على الهواء مباشرة - فيديو

دخلت مذيعة لبنانية، في نوبة ضحك هستيرية على الهواء مباشرة خلال إجرائها حوارا مع أحد الصحفيين المقيمين في فنزويلا.

استضافت كريستان بيسري، مذيعة قناة الحدث الإخبارية، عبر الاتصال الهاتفي الصحفي حليم نعيم من العاصمة الفنزويلية كراكاس، إلا أنه لم ينجح في نطق الكلمات العربية بشكل صحيح.

بدأ نعيم كلامه باللغة العربية ولكن بصعوبة، وكانت مخارج اللهجة الفنزويلية طاغية على كلماته العربية، وفشل في النطق بالعربية بشكل صحيح، مما تسبب في انفجار المذيعة بالضحك.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المذيعة وهي تضحك بشكل هستيري، ولم تتمكن من الخروج إلى فاصل بسبب ضحكها.