كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - نهال عنبر تنهار من البكاء خلال تشييع جثمان والد - صور

انتهت مراسم تشييع جثمان والد الفنانة نهال عنبر بمسجد الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت الفنانة نهال عنبر وهى ترتدى ملابس سوداء وانهارت فى البكاء، وظهر برفقتها ابنها حسام الحسيني والمساعدة الخاصة بها، وعدد من أقاربها، وكذلك بعض الفنانين منهم سامح الصريطى وتامر شلتوت وأيمن عزب وحسناء سيف الدين.

وتوفى والد نهال عنبر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد صراع مع المرض.