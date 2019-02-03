كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - لبنى نعمان تتحدث عن اهمية التبادل المسرحى والثقافى بين البلدان العربية

بقلم / أمجد زاهر

تواجدت الفنانة التونسية "لبنى نعمان" بالقاهرة،لتقديم العرض المسرحى الذى حمل عنوان"ذاكرة قصيره"والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى على خشبة المسرح القومى بالعتبة.

وعبرت التونسية"لبنى نعمان"عن فرحتها بتواجدها منذ فتره بالقاهرة،وتحدثت ضمن حوار خاص اعده الصحفى"أمجد زاهر"عن اهمية تواجد مهرجان كبير يتمثل فى المسرح العربى التابع للهيئه العربية للمسرح ،وان هذه الدوره انعقدت فعالياتها بمصر .

ومن هنا قالت التونسية "لبنى نعمان"ان اختيار مصر كمكان لانقعاد مهرجان كبير ملقب بالمسرح العربى،يعطى الحدث توهجا وانتشارا وارتفعا وحماسا عربيا،فكل العرب متفقين على حب مصر،فلم يستطيع اى نجم عربى ان يقليل من قيمتها الفنية وتربعها على عرش الفن عبر السنوات،فتاريخها يرصد لنا ذلك بكل افتخار ".

واضافت لبنى قائله"فكل بلد عربى له خصوصيته التى يتميز بيها،فكان من المهم ايضا ان يتواجد المهرجان هنا بمصر،لاستعدادها الدائم لجمع الشمل العربى،ولروحها النشاطه خلال مسارحها المتواجده فى كل بقائعها".

كما اشارت لبنى،قائله"فكل مهرجان اى كان نوعه فى كل بلد عربى يعبر عن هوايتها،عن ثقافيتها،عن فنيها المتوارث،فهو فى حد ذاته مؤثر على كل الاصعده،وايضا مثل هذا المهرجان ،يصبح فرصه لتلاقى الفنانين بعضهم البعض لاكتساب الخبرات والنهوض بمشروعات فنية تجمعهم سويا ".

واستكملت لبنى،قائله"فى حين النقطة الاهم بموضوع المهرجان هو التبادل الثقافى بين البلدان،المتمثلة بمعرفه كيف وصلت احوالهم الثقافية والمعرفية،وعلى اى مدى تتطور المسرح المصرى،وكذلك على اى مدى تتطور المسرح التونسى،وايضا على اى مدى تتطور المسرح الفلسطينى،هذه تساولات،يجيب عليها المسرح والنقاد والمتفرج،حتى نصل الى ذورة معرفية شاملة،تتمثل ايضا فى تقيم تجاربنا بصورة احترافية متقدمة".

يذكر ان العمل المسرحى التونسى"ذاكرة قصيره" عرض ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربى بالقاهرة.