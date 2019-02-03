كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - قبل زيارة للامارات.. البابا فرنسيس يدعو لاحترام اتفاق الهدنة في اليمن

حث البابا فرنسيس الأحد أطراف النزاع في اليمن على "العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة" لصالح هدنة في مدينة الحديدة، تعتبر ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وكان البابا يتحدث في الفاتيكان بعد الصلاة قبل ساعة من رحلته إلى الإمارات العربية المتحدة، عن المشاركة في تسوية النزاع في اليمن.

وقال "أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب".

ويتوجه البابا في زيارة للإمارات الأحد وتستمر 3 أيام. كما يصل شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الدكتور أحمد الطيب، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد قمة مع البابا فرنسيس.