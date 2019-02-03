كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - إتخلصي من البشرة الجافة واستغلي الفواكه في اسهل الوصفات طبيعية



نرغب جميعًا في الحصول على بشرة ناعمة ولينة وبدون عيوب، ولكن لا ينعم الجميع بالبشرة المثالية، في بعض الأحيان يجب علينا التعامل مع البشرة الجافة أيضا، فالجلد يحتوي على طبقة واقية من الزيت على سطحه ويحتوي أيضًا على كمية معينة من محتوى الماء الذي يحافظ على رطوبتها وتوهّجها، ولكن عندما يفقد جلدك محتواه من الماء، وعدم توازن معدل الزيت فى بشرتك بسبب عوامل خارجية مثل أنماط الحياة والبيئة والتلوث يميل جلدنا إلى الجفاف، بل يبدأ أحيانًا في التقشر ويسمى بالجلد المتقشر، وسوف نقدم لك وصفة طبيعية لعلاج البشرة الجافة واستعادة رطوبتها باستخدام الفواكه نقلا عن موقع Boldsky. المكونات: 1 ثمرة بابايا 1 ثمرة تفاح 2 ثمرة موز ملعقة صغيرة من زيت اللوز ملعقة كبيرة من العسل طريقة التحضير: قومى بإضافة بعض من ثمرو البابايا ومزجها مع العسل فى وعاء صغير. ثم اخلطي المكونات جيداً وقومى بإضافة التفاح المهروس إلى الخليط واخلطيه جيداً الآن. اضيفى الموز إلى الخليط واخلطى جميع المكونات معاً. قومى بإضافة زيت اللوز ومزج جميع المكونات معا لتشكيل عجينة سميكة واتركيه لبضع دقائق قبل وضعه على وجهك. ثم قومى بوضعها على وجهك ورقبتك باستخدام فرشاة لمدة 15-20 دقيقة . وأخيرا.. غسلها بالماء البارد، وتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.













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