كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 06:59 مساءً - عاجل - قرار ناري من رئيس الزمالك بعد فضيحة جورماهيا الكيني
الزمالك
أصدر رئيس نادي الزمالك قرارا، بتجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لأجل غير مسمى، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الأبيض من جورماهيا الكيني.
وخسر الزمالك من جورماهيا، بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب كازارني بنيروبي، في مستهل مشوار الأبيض في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.
وتضم مجموعة الزمالك كلًا من، جورماهيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.
ويلتقي الزمالك مع فريق نصر حسين داي، في المباراة التي ستقام في مصر يوم 13 فبراير الجاري، وذلك في الجولة الثانية من دوري المجموعات.
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