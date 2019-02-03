4 نصائح للحفاظ على "مكياجك" مع تقلبات الطقس

مع تقلبات الطقس وذهاب الفتيات والسيدات يوميا لأعمالهم يقعون تحت ضغط الخوف من فساد مظهرهم لتقلبات الجو، لذا قدمت خبيرة التجميل رنا حسني لـ"هن" بعض الخطوات التي من الممكن أن تقوم بها أي سيدة قبل وضع الـ"مكياج" على بشرتها كالتالي:
1- قبل وضع المكياج يجب غسل الوجه جيدا.
2- تنظيف البشرة بالغسول، ورش ماء الورد عليه وتركه حتى يجف.
3- من الممكن دهن البشره بزيت الجوجوبا وذلك لغناه بفيتامين E الذي يقضي على الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد، بالإضافة إلى تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
4- يفضل تجنب استخدام الـ"فوندشن" واستبدالة بكريم "B.B".
وأكدت "رنا" أن هذه الخطوات يجب أن تكون روتين يومي تقوم به أي سيدة مرتين يوميا حتى داخل المنزل للحفاظ على صحة بشرتها.
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