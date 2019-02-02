منها جماجم وفئران.. أغرب أشياء تركها المسافرون في المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يواجه العاملون بقطاع الطيران وخاصة المضيفات العديد من المواقف المحرجة التي تصدر من الركاب، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ينسى المسافرون بعض الأغراض الشخصية داخل المطارات بقصد أو دون قصد.

وهذه هي أغرب الأشياء التي تركها المسافرون خلال رحلاتهم في عدد من المطارات- وفق ما نشره موقع "ديلي ميل".

- حقيبة مليئة بأيدي دمى عرض الأزياء في إحدى الرحلات المتوجهة إلى اليونان.

- حقيبة مليئة بالصبار في أحد مطارات الإمارات.

- حقيبة من أسماك الزينة في أحد مطارات أمريكا.

- 100 كجم من الشيكولاته بأحد مطارات دول غرب إفريقيا.

- صندوق مليء بالفئران في مطار بجنوب آسيا.

- أكياس مليئة بالحيوانات البحرية في مطار بشمال أوروبا.

- منبه على شكل قنبلة قد أثار شك رجال الأمن في مطار تورونتو بيرسون الدولي في كندا.