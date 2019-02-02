على طريقة مطاعم الوجبات السريعة.. وصفة عمل "تشكين برجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:
إذا كنت تحب برجر الدجاج؟ وتريد طهيه في المنزل كما يقدم في مطاعم الوجبات السريعة، يستعرض لك "الخليج 365" وصفة سهلة وسريعة لعمل "تشيكن برجر"، وفقًا لموقع كوكباد المعني بالطبخ والوصفات.
المقادير:
1- نصف كيلو صدور دجاج
2- بهارات (نصف ملعقة صعيرة من: ملح وفلفل أسود وزنجبيل وقرفة وكاري وقرنفل)
3- 3 فصوص ثوم مفروم
4- ملعقتا كاتشب
5- ملعقتا بقسماط ناعم
طريقة التحضير:
1- نفرم الدجاج والثوم والتوابل مع بعضهم، ثم نضع الكاتشب ونفرهم مرة أخرى.
2- نقوم بفردها على صينية، ثم نقطعها بواسطة كوب أو قطاعة مستديرة.
3- نقوم بوضعها قليلًا في الثلاجة ثم نخرجها ونقليها في الزيت حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.