كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - أحمد موسي: "اجزيرة" تشن حربا على الدين.. وتروج للشذوذ

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجندة التي تحملها قناة الجزيرة، محاربة الإسلام حيث تشن حربا على الدين الإسلامي.

وأضاف موسى، خلال برنامج على «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قناة الجزيرة قامت بإنتاج فيلم بعنوان سبع سنوات على 25 يناير والفيلم يتحدث عن ثلاثة عناصر وهي الأول الحرب على الدين والأمة وعلى الإسلام والعنصر الثاني الترويج للشذوذ والإلحاد، والأمر الثالث يتعلق بالدولة المصرية بأنه من خلال منبر الجزيرة يتم الترويج لحمل السلاح ضد الدولة المصرية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن فيلم 7 سنوات على 25 يناير تم ترجمة الجزء الذي يتحدث عن مصر والتحريض على حمل السلاح ضدها، وسيتم إرساله إلى الدول الغربية حتى تتضح الصورة إليهم وكيف تشن هذه القناة حربا على الدين الإسلامي وتروج للإلحاد والشذوذ.