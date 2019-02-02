كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 10:01 مساءً - تعرف علي .. إسم مولودة تامر عاشور الأولي

أعلن الفنان تامر عاشور، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق الصور "انستحرام"، عن استقباله مولودته الأولى، من زوجته سمر أبو شقة، واختار اسمًا جديدًا لها وهو «أيام».

وشارك تامر عاشور، صورة، لآية من القرآن الكريم: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا»، وعلق تامر على الآية الكريمة، قائلًا: «الحمد لله رب العالمين ربنا رزقني بــ احلى بنوته في الدنيا "أيام" لازم تشاركوني فرحتي ويارب ارزق كل الناس بالفرحه دي».

وكان تامر عاشور، احتفل بزفافه على سمر أبو شقة، في أكتوبر من عام 2017، وذلك في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وعلى جانب آخر، حمس تامر عاشور جمهوره لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا بالأسواق بعد فترة تحضير استمرت لأكثر من عام.